邱垂正：大陸應與台灣正常健康往來
陸委會副主委邱垂正今天表示，大陸應與台灣展開全面、多元、健康、正常往來，而不是選擇性交流。只有透過兩岸政府既有機制溝通，才能真正促進雙方了解認識與改善兩岸關係。
中國國民黨副主席陳鎮湘今天率團前往北京與中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍等人進行「兩黨對話交流活動」，國民黨指出，24日將與泛藍8縣市一同出席農產品推介會。
行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在例行記者會上向媒體表示，兩岸政府互動應符合相關規定，才有助兩岸良性互動，與增進兩岸人民權益福祉保障，陸委會將持續關注掌握相關情形。
邱垂正呼籲，大陸應與台灣展開全面、多元、健康、正常往來，而不是透過選擇性交流。只有透過兩岸政府既有機制溝通對話，才能真正促進雙方了解與認識，並且改善兩岸關係。1051222
(中央社)
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