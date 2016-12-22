公車價搭小黃 需求反應公共運輸1/3上路
交通部公路總局今天宣布，明年1月3日起，需求反應式公共運輸先在花蓮玉里上路，民眾搭與政府簽約合作的計程車，只要付公車票價，全票新台幣25元，補足公共運輸最後一哩不足。
公路總局說，偏鄉對公共運輸的需求量不大，客運業者經營偏鄉路線意願低，涵蓋率偏低，無法滿足偏鄉居行的需求，需求反應式公共運輸，是有需求才提供交通服務，較符經濟效益。
公路總局已選定花蓮、台東等10縣市試辦，花蓮玉里鎮已完成籌備，由花蓮縣政府招標選出的皇冠大車隊成立派遣中心，明年1月3日起載客服務，全票25元，半票15元，與一般公共運輸老人及孩童可享半票的規定相同，由政府編列預算補貼差價。
補貼經費部分，公路總局占九成，地方政府負責一成。
公路總局說，根據事先調查民眾實際需求，玉里的需反應公共運輸提供3條路線，包括：分別從樂合社區、安通社區及源城里到玉里火車站，每條路線每天提供10個班次，其中有4班固定班次及6班彈性班次。
花蓮除玉里外，萬榮鄉及瑞穗鄉也納入規劃，目前正籌備中，預計明年上半年陸續加入服務。
公路總局說，在需求反應運輸的固定班次部分，民眾可依固定時刻表至各停靠站點搭車，彈性班次部分則可撥打電話至車隊派遣中心預約搭車。1051222
(中央社)
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