立委：總統盼年金改革明年上半年處理完
總統蔡英文今天與民進黨立委陳亭妃、蔡適應等人餐敘，蔡適應指出，總統提到，像年金改革這種爭議性很大、社會關注的議案，希望明年上半年處理完畢，若再拖下去，會更難處理。
蔡總統今天與民進黨立委陳亭妃、高志鵬、蔡適應、吳琪銘、陳歐珀、黃秀芳、陳瑩、吳焜裕餐敘。
與會立委轉述，蔡總統提到，現在政府一個個把爭議性議案處理完，希望立委們多幫忙辯護、說明，同時在各地方跑行程時，多跟支持者說明政府政策，預定明年上半年在立法院的法案會期盡可能處理完重大議案，例如年金改革。
蔡適應受訪指出，總統的意思是，明年上半年爭議性法案要處理完畢，像年金改革這種爭議性很大、社會關注的案子，希望明年上半年處理完畢，如果不處理完畢，再拖下去會更難處理，也不利於其他政策的推動。
陳亭妃說，總統與立委們提到，改革與經濟齊頭式在走，只是現在改革的聲浪被放大，看不到政府在經濟的努力，明年上半年改革要持續做，不能因為改革有比較大的聲量就不做，改革一定要完成，之後經濟的努力就會被看到。
陳瑩受訪指出，她提醒總統，當初選舉時有一些政見，應該丟一些會加分的事情，例如「原住民金庫」，應該早點來推。
吳焜裕指出，他關切的是勞動政策議題，今天他向蔡總統提到，勞動政策要好好規劃，研究的智庫很缺乏。
總統府發言人黃重諺說，今天的餐敘是陳亭妃主邀，利用委員會空檔，與蔡總統吃便當，會上，委員們分別與總統聊一些地方上的意見、交換想法，總統聽取立委們意見。1051222
(中央社)
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