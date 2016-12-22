對陸強硬鷹派 納瓦洛主張不提一中政策

美國總統當選人川普提名經濟學家納瓦洛主掌新成立的白宮國家貿易委員會，納瓦洛呼籲對中國大陸貿易採強硬路線，還曾主張華府應停止提及「一個中國」政策。

67歲的納瓦洛（Peter Navarro）是加州大學爾灣分校教授，在競選期間擔任川普（Doanld Trump）顧問。他寫過好幾本書，包括「臥虎」（Crouching Tiger）、「致命中國」（Death by China），主張美國必須對中國大陸採取更積極強硬的貿易政策，其中「致命中國」還拍攝成紀錄片。

納瓦洛在著作中指出，中國大陸操控貨幣和濫用貿易政策，傷害美國。

「致命中國」一書開宗明義說：「世界上人口最多、很快要成為第一大經濟體的中國，正迅速變成地球最有效率的刺客，不擇手段的中國企業家正以致命產品淹沒全球市場。中國有悖常理的資本主義形式，結合非法重商主義和保護主義武器，一個接一個工作奪走美國人的產業。」

納瓦洛不但視美國正輸掉與中國大陸的經濟戰爭，還強調中國大陸進口商品帶來環境問題，及美國智慧財產權遭竊等問題堪憂。

儘管川普在聲明中讚賞納瓦洛的論點「清晰」，「他的研究透徹」，然而很少經濟學家認可他的觀點。

納瓦洛也提議加強與台灣的關係，包括協助發展潛艦計畫。他主張華府不應再提及「一個中國」政策，但也說「無須激怒貓熊」（poke the Panda）挑戰中國大陸，並未提議應承認台灣。

今年曾訪問台灣的納瓦洛先前受訪曾表示，台灣選出民主的新總統，不像是北京的傀儡，但接下來中國就切斷與台灣的往來，包括旅遊、出口等，中國霸凌台灣，讓台灣人反感；除了台灣，中國還欺負菲律賓，就像個惡霸，「這怎麼回事」？

他還呼籲中國大陸國家主席習近平應落實對香港的「一國兩制」，並停止欺負亞洲國家。

納瓦洛當時說，他不能代表川普說話，但他表示，美國的立場非常明確，就是支持「台灣關係法」與「六項保證」。

納瓦洛曾以民主黨身份在加州競選公職，但都沒有成功。他對彭博（Bloomberg）談到他個人政治路線時，自我形容是「雷根加川普的民主黨人，但在經濟、貿易和外交政策上，很久以前就被我的政黨拋棄。」

納瓦洛大學畢業後，1973到1976年曾到東南亞參加和平工作團，而後取得哈佛大學經濟學博士學位。他在加州大學爾灣分校任教超過20年，也在網路上授課，修他經濟和財政學課程的學生散布近200國，人數超過50萬。（譯者：中央社羅苑韶）1051221

(中央社)