中金院為夥伴聯盟學校免費建置公益輔導系統
在學校中，總有一些孩子根本沒錢補習，中信金融管理學院與希望夥伴聯盟之一的台南一中合作，引進業者贊助學校一套電子課後教材由學校選出弱勢貧困的學生，給與課後看電子教材的機會取代補習，三方22日啟動這項公益輔導系統建置合作計畫。
中金院校長施光訓與三貝德數位文創公司董事長史勇信談到中金院「公益為先、助弱扶優」創校理念而結合，施光訓提到合作夥伴台南一中的學生有些因為家貧而無力補習，史勇信同意捐出一套電子教材系統，無償提供10組公播版帳號，給南一中選出的貧困學生使用。
施光訓、史勇信22日前往台南一中，與南一中校長張添唐洽談三方合作。張添唐提到校內一名已失雙親的弱勢畢業同學，在中金院支持下，去年錄取中金院並獲得獎學金，可以放心在大學唸書。對數位業者願意幫助南一中校內貧困學生，表達謝意。
業者開發各階段的電子教材，從幼兒園至高中的電子教材，請來錄製教學課程的都是全台知名的補教名師，透過帳號許可，學生可以透過網路接收各項課程，並有考題，就像是在網路補習班上課。
促成三方合作的施光訓表示，人不能選擇出生背景，卻可以透過教育圓夢，改變人生。南一中是中金院希望夥伴之一，未來將與數位業者繼續進入全台各所夥伴學校，繼續提供弱勢學生電子課輔的機會。
(中時)
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