日今年出生人數 可能首次跌破百萬大關

據日本厚生勞動省最新公佈的人口動態統計全年估算數據顯示，今年日本出生的嬰兒為98.1萬人，較去年減少約2.5萬人，自1899年採取現行統計方式以來，可能將首次跌破百萬大關。

共同社報導，另一方面，死亡人數估計較去年增加約6000人，達129.6萬人，死亡人數減去出生人數的人口自然減少預計為31.5萬人，減幅創歷史新高。

厚勞省認為：「很大原因是被視為生育主力軍的20至39歲女性人口減少。只要人口結構不改變，出生人數下滑趨勢將持續。」

雖然日本政府力爭讓年輕一代能按自己希望的數量生育孩子，致力於實現「理想總和生育率達到1.8」的目標，推動育兒支援與改善年輕人就業形勢的工作，但此次統計結果再度反映了少子化無法停歇的現狀。

厚勞相鹽崎恭久今天在記者會上表示，「出生人數動向持續呈現嚴峻形勢，將繼續致力採取育兒援助等措施」。

2016年有62.1萬對新人結婚，較去年減少約1.4萬對，為二戰後新低。離婚夫妻為21.7萬對，減少約9000對。

2016年全年資料平均來看，相當於每32秒有一名嬰兒降生，每24秒有1人死亡，每51秒有一對新人結婚，每2分26秒有一對夫妻離婚。從死亡人數的死因來看，近三成為癌症，其次是心臟病與肺炎。

日本人口在2005年時死亡人數超過出生人數，人口轉為自然減少。2006年出生人數較多，但2007年開始一直呈現自然減少，至2016年連減十年。合計特殊出生率（即女性一生中生育孩子的平均數）自2005年觸底的1.26起呈現緩慢上升趨勢，2015年為1.45，比去年回升了0.03點。

1899年現行統計方式開始以來，出生人口高峰值出現在1949年，達269萬6638人。1051222

(中央社)