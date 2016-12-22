首度交換禮物 蘇嘉全：原本想送千萬名車
立法院長蘇嘉全今天受邀參加立法院記者聯誼會舉辦的交換禮物活動，他說，長這麼大從來沒有交換過禮物，自己準備了立法院特製的禮賓紀念酒，最後換到記者手工製作的果醬。
立法院記者聯誼會下午在立法院舉行「黑鮪魚開麥啦」活動，邀請蘇嘉全、立法院秘書長林志嘉出席，蘇嘉全除了對記者分別就議事開放、院務行政等改革內容說明進度之外，也參與交換耶誕禮物活動。
蘇嘉全致詞時說，自己長這麼大，從來沒有交換過禮物，在家都是他送太太、女兒，第一次交換禮物特別有意義活動，由於活動規定，禮物價值不能超過新台幣300元，蘇嘉全開玩笑地說，本來要送價值1000萬元的名車一台，但因為超過300元，就不能送了。
蘇嘉全最後選擇以立法院限量禮賓紀念酒作為禮物，有別過去慣用高粱酒，是採用台中霧峰農會出品的香米酒也能藉此推動地方特色產品；蘇嘉全說，雖然金額超過規定，但這是他第一次參加交換禮物，價格貴一點沒有關係。最後蘇嘉全換到記者手工製作的果醬。
蘇嘉全也提到，位在台中立法院中部辦公室過去是省議會據點，現在打算活化當時省議員宿舍，開放民眾使用，讓過去歷史可以重現，並成為台中市一個新的觀光景點。1051222
(中央社)
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