IKEA過夜影片引風潮 店家笑不出來
有些人嘗試徹夜躲在宜家家居（IKEA）店內，隔天早上再離開，這種活動似乎開始引起風潮，但對這家瑞典零售商來說，可一點都不好笑。
歐洲喜歡惡作劇的人們開始以此追求刺激，追隨2個比利時學生蓋爾納特（Bram Geirnaert）與范赫克（Florian Van Hecke）的腳步，他們今年夏天在根特（Ghent）的宜家家居店內過夜，並拍下影片上傳到YouTube。
法新社報導，這段名為「雙傻的宜家家居之夜」（Two idiots at night in Ikea）的影片，點閱數已達170萬次，但還是少於英國用戶「大屠殺」（Carnage）與「歐瑪大帝」（LordOmar）上傳的類似影片，他們曾偷偷躲在體育場、動物園、電影院與主題樂園等場所長達24小時，而他們待在英國宜家家居店內的影片已獲230萬次點閱。
蓋爾納特與范赫克分別躲在狹小的展示用衣櫥裡數小時，確認清潔人員離開後才出來探險，開始待在店內展間的夜晚。
蓋爾納特回想當時的情形：「我們並沒有深入店內，因為我們不想冒險被動作感應器發現。」
他們在隔天店家開門時冷靜的走向出口，不知情的銷售人員還向他們問好，感謝他們光臨。
但「大屠殺」與「歐瑪大帝」就沒那麼幸運，他們被夜間警衛抓到；瑞典南部城鎮揚戈平（Jonkoping）的宜家家居，本月17日也逮到2名少女。
宜家家居發言人霍姆斯特隆（Jakob Holmstrom）說，他們不會控告這2名未成年少女，但以後的入侵者可能不會如此幸運。（譯者：中央社廖禹揚）1051222
(中央社)
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