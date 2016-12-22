日援菲巡邏艇 第2艘今移交

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日本政府承諾為菲律賓提供的10艘多功能巡邏艇，第2艘正式移交菲律賓海岸防衛隊，菲國海上執法、災難救援及海洋保護能力，繼續得到提升。

菲律賓交通部次長胡丹（Felipe Judan）代表菲律賓海岸防衛隊，在馬尼拉南碼頭從日本大使館官員手中接收了被命名「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo）的多功能巡邏艇。

馬拉布里戈是1座燈塔的名稱，座落於呂宋島西南端八打雁省（Batangas）洛波鎮（Lobo）。

這是菲律賓海岸防衛隊向日本政府取得的第2艘多功能巡邏艇，舷號4402，長44公尺，由日本海洋聯合株式會社橫濱造船廠建造，標準航速為25節，航程可達1500浬。

日本政府透過官方發展援助提供的10艘多功能巡邏艇，造價總計88億770萬披索（約新台幣67億7492萬元），其中73億7370萬披索由日方國際協力機構（JICA）提供貸款。

10艘多功能巡邏艇全都將以燈塔的名稱來命名。

胡丹說，馬拉布里戈號搭載了火災監控器、夜視儀器、無線電測向儀、工作艇等設備，駕駛台具防彈功能。

它將被用於救災、控制海上油污、保護海洋環境、海上執法以及運送補給等任務，部署在菲律賓北部的馬尼拉、拉烏尼昂（La Union）或西部巴拉旺省公主港（Puerto Princesa）等轄區的海防站。1051222

(中央社)