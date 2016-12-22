大溪高中鷹架倒塌 桃檢傳訊工人釐案情

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(中央社記者邱俊欽桃園22日電）桃園市大溪高中圖資大樓工程鷹架倒塌，造成5名工人死亡，桃園檢方表示，死者死因為施工大樓鷹架倒塌致顱內出血，外傷性併出血性休克死亡，檢方下午傳訊在場工人釐清案情。

桃園地檢署今天晚間表示，大溪高中圖資大樓工程，發生鷹架倒塌，造成5名工人跌落地面，搶救送醫死亡後，檢察官黃柏嘉率法醫前往桃園市龍潭區國軍桃園總醫院進行遺體相驗，死者計有4男1女，包括67歲黃姓男子、49歲廖姓男子、50歲徐姓男子、61歲王姓男子、47歲黃姓女子。

檢方表示，死者死因均為施工大樓鷹架倒塌導致頭頸胸腹部、骨盆部及四肢多發性鈍創、氣血胸及顱內出血、顱顏面骨粉碎性骨折、外傷性併出血性休克死亡。

承辦檢察官下午傳訊黃姓等3名工人，還原災變情形，以釐清相關疑義。檢方指出，將積極偵辦，以釐清事件真相；另外，犯罪被害人保護協會桃園分會、法律扶助基金會桃園分會也主動慰問及關懷死者家屬，並提供法律諮詢服務。1051222

(中央社)