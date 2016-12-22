大溪高中鷹架倒塌 桃檢傳訊工人釐案情
(中央社記者邱俊欽桃園22日電）桃園市大溪高中圖資大樓工程鷹架倒塌，造成5名工人死亡，桃園檢方表示，死者死因為施工大樓鷹架倒塌致顱內出血，外傷性併出血性休克死亡，檢方下午傳訊在場工人釐清案情。
桃園地檢署今天晚間表示，大溪高中圖資大樓工程，發生鷹架倒塌，造成5名工人跌落地面，搶救送醫死亡後，檢察官黃柏嘉率法醫前往桃園市龍潭區國軍桃園總醫院進行遺體相驗，死者計有4男1女，包括67歲黃姓男子、49歲廖姓男子、50歲徐姓男子、61歲王姓男子、47歲黃姓女子。
檢方表示，死者死因均為施工大樓鷹架倒塌導致頭頸胸腹部、骨盆部及四肢多發性鈍創、氣血胸及顱內出血、顱顏面骨粉碎性骨折、外傷性併出血性休克死亡。
承辦檢察官下午傳訊黃姓等3名工人，還原災變情形，以釐清相關疑義。檢方指出，將積極偵辦，以釐清事件真相；另外，犯罪被害人保護協會桃園分會、法律扶助基金會桃園分會也主動慰問及關懷死者家屬，並提供法律諮詢服務。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。