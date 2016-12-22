全國首長滿意度 花蓮縣長傅崐萁摘冠
全國各縣市首長上任至今即將屆滿兩年，TVBS民調中心針對全台21個縣市首長進行施政滿意度調查，花蓮縣長傅崐萁以67%滿意度摘下全台榜首，大贏民進黨「賴神」賴清德12個百分點，肯定傅崐萁就職7年來成功帶領花蓮，從負債累累的「後山」翻轉為「台灣東大門」。
根據這次TVBS民調結果，傅崐萁以67%施政滿意度，分別領先第二名的新竹市長林智堅63％、第三名的高雄市長陳菊62％，另外在「快樂指數」和「光榮感」兩項調查中，雙雙榮獲全台第二名，顯示花蓮人對傅崐萁施政相當「有感」，也讓近來地方對其黑函及負面攻擊，不攻自破。
令人好奇的是，傅崐萁七年前接手花蓮縣府時是負債133.8億元的的窮困之縣，面對人民痛苦指數最高、家戶可支配所得最後一名的險惡挑戰下，傅崐萁推廣「夏戀嘉年華」、亞太城市包機直航，打響花蓮觀光，並投入社會福利與關懷弱勢，在逆境中開源節流，讓「後山」花蓮開始翻轉。
傅崐萁感謝鄉親長期力挺，在縣府開源節流及自償性投資、建設努力下，預計明年財政將達到收支平衡，導正縣府過去長期財政缺口，透過政策讓市區增加近萬坪商業區，為全民增加財產，創造花蓮縣失業率全台最低、幸福指數全台最高。
展望未來兩年任期，傅崐萁表示，將盡心盡力做好為民服務，也對於預期蘇花改通車後成長的觀光人口，進行海濱路拓寬工程，以及建設福德段及四維段東西線新都心計畫，並持續推動「有房有地」的青年住宅專案，讓年輕人可以安心成家，根留家鄉打拼。
(中時)
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