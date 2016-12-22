SBL》洪志善超大三分彈助威 勇士痛宰台啤

洪志善(右)與蔡文誠一起奔跑，準備發動快攻。(中華籃協提供)

當上半場即將結束時，富邦勇士後衛「小胖」洪志善一接到隊友發的底線球，想都不想就在底線附近出手，這顆超大號的三分球，竟然直接打板命中，這顆壓哨三分球徹底提振勇士士氣，也粉碎台啤想要竄升排名第2位置的野心。

靠著蔡文誠拿下18分，洪志善11分，包含三分球5投3中，「豪弟」林書緯也傳本季新高10助攻，勇士22日以96比72輕取台啤，勇士目前9勝5敗，繼續穩坐第2，且僅落後聯盟第1的台北達欣1.5場勝差。

「那球出手只是感覺很順、很直，我沒想過一定會進，」洪志善表示，「其實我們今晚可以大勝主因，還是球隊氣氛，先前一直輸球，大家都有壓力，我跟文誠都告誡隊友，無論在場上或場下，彼此之間一定要溝通或講話。」

他的勇士隊友也聽進去了，22日勇士全場傳出27助攻，跟前役僅2助攻表現判若兩隊，洪志善說：「我們這個新陣容本來就需要時間磨合，只要大家願意分享權，在場上相互溝通，我們絕對可以越來越好。」

打到末節還出現一段小插曲，勇士前鋒林孟學為了搶救掉球，剛好撞上坐在場邊的洪志善快滿兩歲兒子面前的看板，當場讓洪志善兒子嚇到痛哭失聲，「沒事啦，又沒撞到，我不會怪孟學，他反而灌籃沒進很糗。」

台啤總教練閻家驊賽後用「一無是處」形容球員表現，更痛批球員太早放鬆，才讓洪志善投進那顆超大三分球，「當時竟讓洪志善可以瞄準籃框出手，面前也沒站著任何台啤球員防守，用這種心態打球，我早就知道我們輸定了。」

(中時電子報)