2016央視春晚總導演 楊東升擔任

農曆春節即將來臨，2016年央視春晚總導演22日出爐，由多次擔綱國內外重大慶典晚會總導演的楊東升擔任，他說，將做出讓大家滿意的春晚。

澎湃新聞網報導，楊東升曾於1991、1998、2005、2006、2009、2016年參與多屆春節聯歡晚會的創作工作，崗位也遍及導播、歌舞導演、執行導演等多個領域。他是第一次擔任總導演。

他笑稱，自己是春晚新人，要活到老學到老。喜歡這些（電視），文藝創作領域好多東西都靠自學，有興趣就有悟性，能把對生活真實的感悟藝術化地表達出來，這樣才能創作出讓大家滿意的春晚。認識楊東升的人都稱他為「大男孩」，是個追根究柢、童心未泯的科技控。

(旺報)