中德研究員破解大陸霧霾成份生成機制
中國大陸近期的霧霾情況嚴重，甚至到了覆蓋全境1/5的地步。為了防止空氣汙染惡化，研究員針對霧霾成份生成機制分析，發現氮氧化物起著重要作用。
據大陸新華社訊，北京清學大學研究團隊與德國馬克斯．普朗克化學研究所(Max Planck Institut für Chemie - Otto Hahn Institut）合作實驗，並在美國《科學進展》雜誌發表成果，表示已經破解了大陸霧霾成份的生成機制。
研究運用外場觀測、模型模擬及理論計算，發現霧霾中的主要成份硫酸鹽是由二氧化硫和二氧化氮溶於空氣中的顆粒物結合水，在大陸北方地區特有的偏中性環境下反應生成，此顆粒物結合水乃指PM2.5在相對濕度較高的環境下潮解所吸附的水份。也就是說，大陸霧霾的形成有著複合型汙染之特性，
研究團隊的賀克斌說明：「高二氧化硫主要來自燃煤電廠，高二氧化氮主要來自電廠和機動車等，而起到中和作用的鹼性物質氨、礦物粉塵等則來自農業、工業污染、揚塵等其他來源。這些不同的污染源在同時以高強度排放，導致硫酸鹽以特有的化學生成路徑迅速生成，這也是重度霧霾期間顆粒物濃度迅速增長的主要原因。」
賀克斌強調：「唯有弄清重霾污染形成的關鍵化學機制，才能準確評估如何減排最有效、最科學，而現階段應優先加大氮氧化物的減排力度。」
(中時電子報)
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