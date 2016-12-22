魏德聖新作大馬特映 觀眾口碑佳

台灣導演魏德聖帶著新片「52Hz, I love You」到吉隆坡，他表示，新作品採取不一樣的行銷策略，同時也是首次嘗試音樂劇手法，講述愛情裡孤單與不孤單的故事。

魏德聖的新作「52Hz, I love You」昨天在吉隆坡舉行亞洲區特別放映，除與大馬導演周青元交流電影拍攝心得外，放映廳也座無虛席。

魏德聖甚至在會後送給每位觀眾一盒巧克力與花束，希望這部愛情小品能傳遞幸福感，也呼籲喜歡這部作品的大馬觀眾能在社群媒體上散發口碑。

魏德聖接受中央社專訪時表示，新作品採取不一樣的行銷策略，先是從北美放映52場後累積口碑，明年西洋情人節在台灣上映時能延續好評如潮的佳績。

而吉隆坡這一場是亞洲首場放映，因此希望透過「52+1」效應，讓寂寞的人看了不孤單。

他表示，新電影是首次嘗試音樂劇手法，講述愛情裡孤單與不孤單的故事。由於現代都會愛情題材難有新意，因此他寫完劇本後才突發奇想，大膽採用音樂劇形式表現，希望對白透過音樂傳遞後帶出新感受。

不過，歌舞劇也讓他頻遇挑戰。「只要一出現唱歌跳舞畫面，故事可能就打住無法前進；另外某些音樂還要遷就演員對嘴問題，一旦節拍不對就重拍，要抓緊節奏挑戰很大。」

距離「賽德克巴萊」5年後才有新作品，魏德聖表示，之前雖只掛名「Kano」監製，但因為是自己的公司出品，從劇本發想、後製剪接到行銷方面都全包，導致無法開拍新片。不過，他說這部片進度算快，寫完劇本就馬上做音樂，並趕在今年完成。

作為台灣國片票房紀錄保持人（「海角七號」與「賽德克巴萊」目前是國片影史票房紀錄前兩名），魏德聖表示第三部作品並沒特別期望，不會有得獎企圖與興趣，純粹是想「自己開心，觀眾幸福」的小品。

不過，他透露經過這個「甜點」後，下一部作品又會是大規模「主菜」。暫定題材是400年前的台灣。「我想講述一個台灣還未被命名為台灣的故事。目前在做研究功課，一旦材料準備好後將立即拍攝。」1051222

(中央社)