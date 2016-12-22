德媒報導台學者看法 中梵建交有難度

聖多美普林西比與台灣斷交，引發是否會造成斷交潮的疑慮，台灣與梵蒂岡邦誼更是關注焦點。政大國關中心教授嚴震生指出，中梵在主教任命上仍有爭論，建交難度高。

德國之聲（DW）中文網指出，聖多美普林西比新任總統卡瓦留（Evaristo Carvalho）曾4次訪台，子女也都在台灣讀書，於公於私都對台灣十分友好，卻突然宣布與台灣斷交，讓台灣相當錯愕。

政治大學國際關係研究中心教授嚴震生表示，大陸若是直接、間接鼓勵台灣邦交國與台灣斷交，就可能湧現斷交潮，因為這些國家確實需要更多經濟與各方面協助，如果台灣無力滿足他們的需求，這些國家會主動求去。

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥也指出，大陸對台灣的打壓是長期且為多方面的，從台辦系統減少陸客來台、軍方系統軍機繞台，到外交系統對台灣邦交國的拉攏，在在顯示大陸對台的打壓。

蔡明彥表示，聖多美普林西比選擇在此時與台灣斷交，與總統蔡英文和美國總統當選人川普通電話有關，北京擔憂川普上任後，將在外交上對台灣友善，讓台灣獲得更多國際空間，因此先下手為強，讓台灣知道北京對台灣外交事務有影響力。

至於台灣在歐洲唯一的邦交國梵蒂岡是否也岌岌可危，嚴震生認為，大陸和教廷建交的難度很高，因為大陸和梵蒂岡在主教任命權上仍有爭論。

不過，他也擔憂，如果北京做出極大妥協，換取和梵蒂岡建交，在相當程度上意味著大陸將在外交上對台灣全面開戰。

另外，尼加拉瓜也一直是傳聞中可能斷交的邦交國。嚴震生認為，政府應該在蔡總統1月出訪前做好沙盤推演，以免一抵達就遭到對方宣布斷交，這將非常難堪。

蔡明彥則指出，若是真的發生骨牌效應，只會產生反效果，讓台灣人感到不平，特別是台灣並沒有冒進或挑釁的情況下，北京愈是打壓，台灣的主體意識就會愈高漲，北京應該評估得失。1051222

(中央社)