印尼警擊斃台毒販 慈善基金會協助善後

印尼緝毒人員11月15日與國際販毒集團在雅加達近郊爆發槍戰，擊斃1名台灣洪姓毒販。三輪慈善基金會協助死者家屬處理後事，並呼籲國人勿再以身試法。

印尼國家緝毒局和軍、警及海關人員合作，11月15日在雅加達近郊的唐格朗縣（Tangerang）科桑比鎮（Kosambi）倉庫區查獲100公斤的安非他命及逾30萬粒搖頭丸。這批毒品來自台灣。

印尼緝毒人員與這個國際販毒集團駁火，當場擊斃2名毒販，其中1人是35歲的台灣洪姓男子。警方當場也逮捕1名台灣葉姓毒販。

中華民國駐印尼代表處已聯絡洪姓男子家屬，目前由印尼台商組成的三輪慈善基金會協助家屬處理後事，將於明天火化遺體。

協助處理後事的三輪慈善基金會元老鐘文燐表示，印尼政府近年來以鐵腕嚴打毒品犯罪，大力掃蕩國際販毒集團。台灣毒販千萬改邪歸正，不要以身試法，否則可能客死他鄉，對不起遠在台灣的親人。

值得注意的是，台灣毒販在印尼犯罪有日益升高的趨勢。印尼最高法院今年1月底判決定讞，判處企圖夾帶安非他命闖關進入印尼的3名台灣人死刑。8月底，有4名台灣人因持有26公斤安非他命遭雅加達地方法院判處死刑，全案仍可上訴。

目前還有30多名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。這些人大部分都是因為運毒被逮。1051222

(中央社)