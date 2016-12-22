想跟建仔一樣強 東園胡睿軒遭逆轉哭了

東園隊長胡睿軒。（葉姵妤攝）

東園最後半局遭逆轉，全隊哭成一團。（葉姵妤攝）

台北市東園國小A隊，今天(22日)在諸羅山盃16強戰碰上高雄市中正國小紅隊，隊長胡睿軒前5局以好投壓制對手，但投到6局下時被連敲安打，最終因「再見投手犯規」以2比3送走勝利，被戲劇性逆轉無緣8強，小球員賽後都哭紅雙眼。

迎戰去年季軍隊中正，東園在3、4各靠失誤拿下1分，但沒有把握機會多添分數，前5局打完後以2比0領先，而先發胡睿軒續投第6局時，被對手連敲3安追平比數，之後東園選擇連續保送後兩名打者製造滿壘以利抓出局數，然而隨後胡睿軒欲牽制三壘發生投手犯規，拱手讓出勝利。

胡睿軒身為陣中最穩的投手，東園教練駱政宇表示，原本就設定這場要讓他投完，「他很認真，也很穩定，他投球會讓球隊很有安定感。」而他前5局也繳出精彩表現，僅被敲2支安打無失分，只是第6局遇上亂流，教練團也仍選擇把他留在投手丘上，駱政宇說：「完全沒有想過要換。」

好投最終敗在關鍵的投手犯規，胡睿軒賽後哭得比誰都傷心，他提到，投到第6局不累，只是剛好都被對手打出安打。對於這次在諸羅山盃的整體表現，胡睿軒則為自己打下80分，「自己控球和守備還不錯，但打擊沒辦法幫助球隊，有時候投到最後有點疲倦，耐力和球速還要再加強一點。」

因為王建民而興起對棒球的興趣，胡睿軒3年級來到東園加入球隊，他提到：「以前都看會王建民，看他在洋基隊的時候投那麼好，自己也想像他一樣。」目前6年級的他不僅是隊上主力投手，也肩負隊長責任，他說：「隊友低潮時，要想辦法鼓勵他們，跟他們開玩笑，讓他們心情好一點，表現就會比較好。」

(中時電子報)