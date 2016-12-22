柴智屏大跳「妖怪體操」 「最萌無臉男」變妖怪小粉絲

柴智屏（紅衣者）與小粉絲一起大跳妖怪體操。(甲上提供）

景太穿越時空來到八年後的世界，與惠美再次相遇吉胖喵。(甲上提供）

《電影版妖怪手錶：閻魔大王與五個故事喵！》22日晚上在大直美麗華舉辦首映會，國語版動畫配音嘉賓柴智屏霸氣來相挺，將私人聚會整個搬到首映會現場，不只獻出配音處女秀，還挑戰超人氣「妖怪體操」！除此之外，網路上超火紅的小女孩「最萌無臉男」萌萌，原來也是妖怪小粉絲，遠從高雄趕來就是想要一睹妖怪的丰采！

柴智屏跳舞螢幕處女秀，讓香蕉哥哥好驚訝，直說今天就是特地為「柴同學」開的舞蹈教室！現場邀請十位小粉絲尬舞「妖怪體操」，連柴姐都忍不住大讚「小朋友太強了」。而遠從高雄來的萌萌，被問到最喜歡的角色，她秒回「吉胖喵」！而且一看到吉胖喵出場，萌萌立刻撲上去熊抱，超可愛舉動融化現場所有人。

柴智屏跟女兒高雋雅這次攜手為《電影版妖怪手錶：閻魔大王與五個故事喵！》配音，雖然高雋雅人在台中拍戲，但柴智屏仍不忘誇一下女兒：「平常她就很喜歡發出一些很好笑的怪聲音，她在聲音的表演上真的很有一套。」柴智屏雖然已經聽過女兒在電影裡的配音，但其實首映會當天，柴智屏還是第一次聽見自己的配音，「其實有點緊張，我根本不知道最後錄出來會是什麼樣子，等等進戲院見真章！」柴智屏坦言第一次配音就一人飾兩角－長大的「惠美」跟「小石獅的媽媽」，起初自己還抓不太到妖怪的感覺，她說這真是一次特別的經驗，將來也樂於嘗試不同的動畫角色！

《電影版妖怪手錶：閻魔大王與五個故事喵！》集結了五合一的故事，讓所有粉絲一次滿足。某天，不小心掉到人孔蓋裡昇天的景太，醒來後竟然變成了妖怪「普普童童」，不可思議的五個故事就從此展開！穿越時空來到八年後的世界，與惠美再次相遇的吉胖喵。與小石次郎一起回老家拜訪老媽的小石獅。與稻穗一起四處配送聖誕禮物的USA蹦。掌握了能解開所有謎團關鍵的閻魔大王究竟是誰呢？電影23日在台上映。

(中時)