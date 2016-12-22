澎湖揮毫春聯 從空軍馬公基地啟動

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澎湖書寫學會的書法大師今天開進空軍馬公基地勤務隊，為隊部官兵揮毫書寫春聯，阿兵哥們近距離欣賞大師揮灑筆墨，讚嘆不已，每位官兵也都獲得自己喜歡的春聯。

空軍馬公基地勤務隊基地「迎雞年、贈桃符」春聯揮毫活動，今天邀請書法學會理事長謝聰明等6名在地書法家，首度進入營區為空軍官兵現場揮毫，總共書寫200多份春聯，被隊部全體官兵索取一空。

空軍馬基隊長彭玉家表示，距離農曆春節尚有一個多月，馬基隊今天以「春聯揮毫」揭開序幕，邀請書法名家為官兵親筆揮毫，將中華傳統藝術、節慶民俗與戰鬥文藝結合，以「筆藝超逸」及「力透紙背」來讚頌6位老師雄厚的筆運功力，不僅為營區帶來濃濃年味，更彰顯出國軍無形精神戰力與空軍軟實力。

謝聰明理事長等書法家今天現場揮毫，展現墨跡蒼勁，精湛的書藝，讓官兵再三讚嘆，不僅近距離欣賞大師揮灑筆墨的神采，更得以領略中華傳統藝術文化之博厚淵深，索取墨寶春聯，為新的一年除舊布新，帶來吉祥喜氣與平安福氣。1051222

(中央社)