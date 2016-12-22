VJ戀告終 分手竟是蔡依林先開口

錦榮、蔡依林交往六年，今宣告分手。（圖／中時資料照片）

36歲天后蔡依林（Jolin）與32歲男模錦榮（Vivian）6年前拍MV譜出「VJ戀」，今(22日)兩人雙雙透過經紀人宣布分手，成為演藝圈熱議話題，據悉兩人分手主因與個性不適合有關，稍早則有媒體報導，決定分手其實是蔡依林先提的，兩人討論過後，願意從情人退回好友，好聚好散。

長達6年的VJ戀今閃電告終，兩人穩定交往時期足跡踏遍全球，錦榮甚至曾帶女友回老家紐西蘭探親，外界起初猜測分手主因與Jolin不婚主義有關，但不久後便被身邊友人否認，並透露兩人個性不合才是原因，今年9月女方生日，錦榮竟缺席，當時關係似乎就亮起黃燈。

據《自由時報》報導，VJ身邊親友透露，是蔡依林先提出分手要求，她不願多談情變細節，只說是和平分手，是為了想保護錦榮，不希望外界亂說男方「遭甩」，既使不再是情人仍相當照顧對方，堪稱演藝圈相當有氣度的分手典範。

(中時電子報)