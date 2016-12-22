探測器事件 陸少將稱無須向美道歉

美軍的水下無人探測器。（取自美國海軍官網）

美軍在南海投放水下無人探測器。（取自美國海軍官網）

解放軍少將尹卓。（中新社）

中美南海無人探測器事件已落幕。美媒稱，中國摸走美國東西欠美國一個道歉。大陸軍事專家尹卓少將表示，今後中國還會這麼做。意即中國無須就此事件向美道歉。

本月15日，美國探無人水下探測器在南海遭中國軍艦截獲。20日，雙方軍方交接探測器。

央視軍事稱，解放軍派出的是海軍510艦，雙方交接地點是15日事發處附近，即蘇比克灣西北約50海里的國際水域，美軍派出的是「馬斯廷」號導彈驅逐艦。

美國《國家利益》雜誌19日稱，中國欠美國的不僅是一個15萬美元的潛航器，還有一個道歉。文章威脅稱，如中方不道歉，美國就應冷靜而有序地展示力量，包括在南海舉行軍演。

對此，尹卓表示，中方在南海捕獲的無人潛航器，由於國籍不明、身份不明、作用不明，所以拿回來查證，這是一種軍事慣例，今後還會這樣做，而且也必須這樣做。

他表示，無人潛航器的位置是在中方南海相關海域，靠近黃岩島，而這裡一向是美國對大陸進行「抵近偵察」的重點水域。

尹卓稱，因為這是中方的管轄海域，國際法賦予中國在管轄海域內維護航行航船安全。這種無人潛航器在中國海域內自由穿行，它沒有自主避碰能力，一般商船碰上以後，如果艙室破裂，小型的商船有可能傾覆，大型商船也會造成海難的危險。所以中國海軍打撈進行查證是非常必要的。

另外類似魚雷的水下潛航器，有的上面是帶有爆炸物的，可以殺傷的，如果美軍在這進行測量，按說應該提前發布公告，美軍沒有做任何公告，因此潛航器會對公共航行造成危險。所以中方撈取並查證是完全合理合法的。

他指出，中方查證清楚後，確定它對中國的國家利益沒有造成重大的損害和威脅，我們可以歸還他，這是國際慣例。但是如果發現它情報搜集確實有違背中方利益的行為，中方可以扣留不還，而且可以向美方追責。

尹卓表示，中方並不想像美國太平洋司令部司令哈里斯說的「中方準備今天晚上就和美方打仗」。中方無意將中美分歧推向激化，也沒有想把中美在南海問題上的分歧推向激化的方向。

(中時電子報)