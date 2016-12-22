與台斷交 聖多美：陸是重要戰略關係

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聖多美普林西比總理派翠斯．陀沃達說，和台灣斷交是聖多美的「最正確決定」。他又說，政府「保證要改善人民的生活情況」，中國大陸成了「非常重要的戰略關係」。

路透社報導，聖多美普林西比總理派翠斯．陀沃達（Patrice Trovoada）說，與台灣斷交「是聖多美的最正確決定」。

他還說，聖多美政府「保證要改善人民的生活條件」，中國大陸成了「非常重要的戰略關係」。1051222

(中央社)