廣州百年城中村 擬全面改建
由於城市急速擴張，廣州市內的多個「城中村」成為黃金地段，日前，廣州市政府在官網掛出關於全面開展冼村改造的通告，這個高樓環繞下的百年村落，有可能一夕出現大量千萬富翁。
中新社報導，廣州市政府在官網掛出關於全面開展冼村改造的通告。冼村這次改造規劃範圍東起獵德路、西至冼村路、南至金穗路、北至黃埔大道，總用地面積18.49萬平方公尺，目前相關部門已正式全面啟動冼村城中村改建工作。
冼村在珠江新城3條村中最早啟動改造，自2010年就拉開序幕，原有1900多戶人，在城中村改造的過程中漸漸剩下不到幾百戶人家。不過，因為改造資金、改造方式等諸多問題一直無法全面完成。
報導說，這次針對冼村城中村的改造若順利，冼村將在一夜之間出現大量千萬富翁。
香港媒體10月報導，由於涉及龐大利益，城區改造成為官商勾結的重災區。廣州天河區的冼村和獵德村在1990年代改造成珠江新城，目前已屬廣州樓價最高地區。
但在2014年，經陸媒報導冼村和獵德村改造黑幕，當時兩村的村幹部與發展商勾結，低價出讓土地，前廣州市副市長曹鑒燎收受逾人民幣2.7億元的賄款辦批文。事件牽連大批廣州官員，並成為前廣州市委書記萬慶良落馬原因之一。1051222
(中央社)
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