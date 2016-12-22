淘寶網列惡名市場 執行長發聲明打氣
美國貿易代表辦公室（USTR）宣布將阿里巴巴集團旗下淘寶網重新列入惡名市場後，短短不到12個小時內，阿里巴巴集團執行長張勇發了一篇千字的內部信，鼓勵在一線打假的員工們。
去年12月，阿里巴巴專門組建了平台治理部，全公司上上下下有2000多名員工全職負責打假，另有5000名社會志願者積極參與打假。
張勇在內部信中給予了高度肯定，認為其通過大數據分析發現並下架了大量侵權商品，是權利人投訴下架商品數量的16倍之多，逼停了線下多年氾濫的製假窩點，送了超過800個製假、售假者進監獄，為上萬品牌維護了利益。
針對淘寶網重新列入惡名市場，張勇強調，「我們過去的努力，從來都不是為了哪個名單而出發的；我們未來的打假，也不會因為哪個名單而停止。」
張勇說，阿里巴巴所做的一切，是為了淘寶網這個市場的公平，為了 4億多喜歡和相信阿里巴巴的消費者，為了「讓天下沒有難做的生意」那顆初心。
張勇鼓勵阿里巴巴的打假員工們，將來用類似惡名市場的市場惡意行為可能還會發生，也許會越來越多。但是，對於阿里巴巴來說，「我們發誓保護知識產權，但我們不維護知識霸權。我們不允許淘寶成為一個惡名市場，但我們也不害怕來自市場的惡意。」1051222
(中央社)
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