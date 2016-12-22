首周破5億！日本國民動畫《阿松》明年來台

《阿松》描述原作中的６胞胎長大成人後的搞笑日常故事。（圖／曼迪）

《阿松》６胞胎。（圖／曼迪）

為了紀念赤塚不二夫老師80週年誕辰，經典名作《小松君》第3度推出改編動畫《阿松》，描述原作中的6胞胎長大成人後的搞笑日常故事。該劇不按常理出牌的搞笑橋段、諷刺社會的黑色幽默等另類風格，讓《阿松》在粉絲間引起瘋狂討論，無論是網路點擊率、同人創作、影音、漫畫、周邊銷售等皆不斷創造紀錄。

《阿松》去年10月播出第1集，就在日本首周創下百萬點閱率！《銀魂》導演藤田陽一結合老搭檔作家松原秀，建構出《阿松》世界觀，加入無厘頭搞笑元素，打造另類風格。台灣代理商曼迪傳播也趁此熱潮，將於明年台北國際動漫節（大年初六）正式推出50多款新品、福袋，包括電視播映及相關授權也同步展開。

《阿松》不僅在日本造成國民熱潮，連藝人們也紛紛入坑。像是卡莉怪妞及足立梨花紛紛在推特上秀出超可愛《阿松》痛指甲。因《小海女》打出名號的能年玲奈也以《阿松》為愚人節主題，拍攝六胞胎的cosplay照片，連最近因《月薪嬌妻》爆紅的星野源也在廣播中說自己有在關注《阿松》，並自爆最喜歡十四松。

(中時)