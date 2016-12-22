傳李振昌加盟洛磯 受邀大聯盟春訓

我要評比

一度站上美國大聯盟舞台，台灣投手李振昌今年轉戰日本職棒，有媒體報導，他下季將加盟美國職棒科羅拉多洛磯隊，並受邀大聯盟春訓，但經紀公司不予置評。

如果傳言成真，李振昌是繼曹錦輝、羅錦龍、郭勝安之後，第4個效力洛磯系統的台灣球員。另外李振昌可能受邀大聯盟春訓，也影響他參加經典賽的意願。

李振昌14日向中華隊報到，參與集訓1天，對於媒體詢問即將加盟洛磯隊傳言，他沒有正面回應，「日本、美國有機會都會考慮」。

李振昌30歲來自澎湖，2009年旅美效力克里夫蘭印地安人隊，2013年起在大聯盟出賽3個球季，投47場都是後援，共34局被敲38支安打，有33次三振，責失17分，防禦率4.5。

他今年轉戰日本職棒西武獅，表現平平，後援出賽18場、16.2局被敲25支安打，防禦率6.48，季後未獲續約。

李振昌談到旅日的這個球季，指出日本與美國球風大不同，需要時間適應，可惜只有一年。

「日本打者想盡辦法碰到球，而美國打者想盡辦法把球打遠」李振昌說，自己球種少，在日本較吃虧，如果加強控球、縱向變化球，更能生存。1051222

(中央社)