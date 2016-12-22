與台斷交 聖多美總理：大陸是重要夥伴

我要評比

聖多美普林西比總理派翠斯．陀沃達今天說，由於中國大陸是重要的戰略夥伴，加上必須改善聖多美人民的生活，與台灣斷交是正確的決定。

路透社報導，聖多美普林西比總理派翠斯．陀沃達（Patrice Trovoada）在首都聖多美告訴記者：「這對聖多美普林西比是最正確的決定。」

他說：「我們有我們的計畫，我們向人民承諾要改善他們的生活條件。」

派翠斯．陀沃達說，中國大陸是「非常重要的戰略關係...世界第2大經濟體及（聯合國）安全理事會常任理事國。」（譯者：中央社羅苑韶）1051222

(中央社)