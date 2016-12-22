沒有最怪只有更怪 洛杉磯博物館什麼都展

乳房植體、前美國總統甘迺迪的大腦照片、啦啦隊長服裝，甚至是連續殺人犯速寫，在洛杉磯各種古怪的博物館，沒有什麼不能展出。

法新社與肯亞Capital FM網站報導，這座城市提供大眾的文化產物範圍廣大無邊，有展出世界知名藝術家作品的知識分子型博物館，也有鎖定大眾市場訴求，例如蠟像博物館，展出神似名人的眼神呆滯塑像。

但洛杉磯還有些更極端、更超過的博物館，展出令人感到驚訝甚至恐怖的展品。

像是分手博物館（The Museum of Broken Relationships），這裡的展品都有段悲傷失戀故事。

展品中包括1名被男友拋棄的啦啦隊長制服，還有1名罹癌喪生男子未能用完的各種古龍香水瓶，他的遺孀將其作為紀念品。

其中最無法忽視的1件展品是1對乳房植體，它原先的主人為了取悅「乳控」伴侶而做了移植手術，但身體在5年後開始出現排斥反應，她經過數次手術才將其摘除。

她酸楚地說：「我的身體因所愛的男人殘缺不堪。那時候，我比較愛他。」

藝術家維斯提卡（Olinka Vistica）與葛魯比斯奇（Drazen Grubisic）分手後，想找1間博物館存放他們在這段關係中獲得的物品，因此有了這間博物館。

他們2010年在克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）開設這間博物館，今年又在洛杉磯開設分館。

洛杉磯的古怪博物館中，還有1995年創立的死亡博物館（Museum of Death），展出有關連續殺人犯、集體自殺者、喪葬用品，以及其他有關死亡的展品。

館內1面牆上展示的照片，是美國已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年在德州達拉斯（Dallas）遭暗殺數小時後拍下的驗屍照片，可看到他毫無生命力的雙眼、沾染血跡的黯淡髮絲，以及暴露在外的大腦。（譯者：中央社廖禹揚）1051222

(中央社)