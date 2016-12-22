陳喬恩見他父母爆交往 王凱回應了

陳喬恩和王凱合作《放棄我抓緊我》擁有高人氣。（圖／取材自放棄我抓緊我微博）

陳喬恩日前到武漢和王凱父母見面，被爆有戀情。（圖／中時資料照）

藝人陳喬恩近日被傳和合作《放棄我抓緊我》的王凱假戲真做，她被拍到帶著父母和對方父母見面，看來像是見家長的節奏，引發不少討論，今（22日）王凱出席電影發布會，不免被問到此話題，他也作出回應。

陳喬恩近日被目擊現身武漢，且帶著父母和王凱的家長相見歡，不只男生父母，還和其他親戚吃飯，他們聚會3天互動熱絡，氣氛看來相當融洽，因此爆出兩人熱戀消息。對此，王凱今出席電影《鐵道飛虎》記者會時，表示已在各種場合、節目中說過，強調他和陳喬恩純粹就是好朋友關係，這次陳喬恩去武漢前，有傳訊跟他說沒去過，且除了父母外，也因為是工作，同行者還有工作人員，「所以我父母盡地主之誼，陪他們吃個飯、逛一下，僅此而已」，澄清不是大家想得那樣，否認熱戀傳聞。

(中時電子報)