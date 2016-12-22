日通過2017年度預算案26.6兆元 連5年創新高
日本內閣會議通過2017年度預算案，一般會計預算總額達97兆4547億日圓（約新台幣26兆5922億元），連續5年創歷史新高。日本的財政狀況惡化，歲出只增不減，自2009年度的預算至今，歲出總額已連續9年創新高。
日本2017年的預算案中，社會保障費占歲出的3成以上，達32兆4735億日圓，也創下新高，較2016年度增加4997億日圓。為因應高齡化社會，醫療、照護預算達11兆5010億日圓、年金達11兆4831億日圓，都較上年度增加。
安倍經濟學的重點政策「一億總活躍」之相關預算為2兆9352億日圓，其中包括改善保育士（保母）的待遇等財源。
公共事業預算方面，因為今年8月日本各地豪雨成災受害嚴重，故2017年度預算較今年度增加26億日圓，達5兆9763億日圓。文化、教育、科技相關預算則減13億日圓，達5兆3567億日圓。
防衛預算方面，較今年度增加710億日圓，達5兆1251億日圓，創歷史新高。這是日本為因應北韓頻頻發射彈道飛彈，而欲加強飛彈防衛系統等。
中央政府分配給地方自治體的地方交付稅則增加至15兆5671億日圓。政府開發援助（ODA）預算連續兩年增加，較今年度增加8億日圓，達5527億日圓。日俄經濟合作的預算約35億日圓。
稅收方面，因景氣改善而微增1080億日圓，達57兆7120億日圓，但仍遠不及歲出，故仍需仰賴發行國債，新的國債發行額為34兆3698億日圓。國債償還費等則因央行實施負利率政策，故較今年度減少836億日圓，達23兆5285億日圓。
日本政府預定明年1月下旬向國會提出2017年度預算案，可望在3月底正式成立。
日本政府目前的政策經費還無法完全靠稅收支撐，仍面臨財政健全化的課題，但已設立目標，希望到2020年度，中央和地方的基礎財政收支能由虧轉盈。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。