日通過2017年度預算案26.6兆元 連5年創新高

我要評比

日本內閣會議通過2017年度預算案，一般會計預算總額達97兆4547億日圓（約新台幣26兆5922億元），連續5年創歷史新高。日本的財政狀況惡化，歲出只增不減，自2009年度的預算至今，歲出總額已連續9年創新高。

日本2017年的預算案中，社會保障費占歲出的3成以上，達32兆4735億日圓，也創下新高，較2016年度增加4997億日圓。為因應高齡化社會，醫療、照護預算達11兆5010億日圓、年金達11兆4831億日圓，都較上年度增加。

安倍經濟學的重點政策「一億總活躍」之相關預算為2兆9352億日圓，其中包括改善保育士（保母）的待遇等財源。

公共事業預算方面，因為今年8月日本各地豪雨成災受害嚴重，故2017年度預算較今年度增加26億日圓，達5兆9763億日圓。文化、教育、科技相關預算則減13億日圓，達5兆3567億日圓。

防衛預算方面，較今年度增加710億日圓，達5兆1251億日圓，創歷史新高。這是日本為因應北韓頻頻發射彈道飛彈，而欲加強飛彈防衛系統等。

中央政府分配給地方自治體的地方交付稅則增加至15兆5671億日圓。政府開發援助（ODA）預算連續兩年增加，較今年度增加8億日圓，達5527億日圓。日俄經濟合作的預算約35億日圓。

稅收方面，因景氣改善而微增1080億日圓，達57兆7120億日圓，但仍遠不及歲出，故仍需仰賴發行國債，新的國債發行額為34兆3698億日圓。國債償還費等則因央行實施負利率政策，故較今年度減少836億日圓，達23兆5285億日圓。

日本政府預定明年1月下旬向國會提出2017年度預算案，可望在3月底正式成立。

日本政府目前的政策經費還無法完全靠稅收支撐，仍面臨財政健全化的課題，但已設立目標，希望到2020年度，中央和地方的基礎財政收支能由虧轉盈。

(中時)