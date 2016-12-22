日本明年度國防預算5.1兆日圓 創歷史新高

日本政府22日在內閣會議上通過2017年度預算案，防衛預算較上年度增加1.4%，達5兆1251億日圓（約新台幣1兆3974億元），創歷史新高，且連續兩年超過5兆日圓。其中包括加強釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）等的離島防衛預算。

安倍政府2012年執政以來，日本防衛預算已連續5年增加。為因應北韓發射彈道飛彈的威脅，預算案中編列了147億日圓，取得由美日共同研發、搭載在神盾艦上的海基型攔截導彈「SM-3 Block 2A」。

在離島防衛預算方面，為了提高因應艦艇的能力，在改良型地對艦導彈、新空對艦導彈等的研發上，共編列了115億日圓的預算。陸上自衛隊將部署的新型魚鷹機則編列了391億日圓的採購預算。

還編列了85億日圓採購11輛兩棲裝甲車「AAV-7」，部署在陸上自衛隊位於長崎縣相浦營地，負責離島奪回作戰的「水陸機動團」。編列880億日圓採購6架「F-35」新型匿蹤戰機、299億日圓採購1架「KC-46A」新型空中加油機、445億日圓採購6架「CH-47」大型運輸直升機。

負責釣魚台列嶼周邊警備工作的海上保安廳2017年度的預算較上年度增加12%，達2106億日圓。海保的巡邏船預定從2015年度的128艘，增至2020年度的142艘，2017年度的海保編制人員也將增加118人，達13744人。

為加強西南群島的防衛等，編列了707億日圓在鹿兒島縣奄美大島及沖繩縣宮古島設西南警備部隊，另編列728億日圓，打造1艘探測性能高的新型潛艇。

駐日美軍相關經費上則編列了3836億日圓，除了基地工作人員的薪資等1962億日圓外，駐日美軍重新整編的經費預算達2413億日圓，減輕沖繩負擔的相關經費為35億日圓。

日本政府22日還決定啟動自衛隊在海外保護美國艦艇等時的「武器等防護」運用指針。安保法施行前，自衛隊只能在自身遭受攻擊時使用武器，施行後則可使用武器保護其他盟軍。陸上自衛隊12月12日開始執行「馳援護衛」等新任務，逐漸擴大了在海外的任務範圍。

(中時)