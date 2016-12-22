胡歌遮帥臉扮殺手 「露臉片段都很難忘」

胡歌（左）在片中不斷殺人。（圖／華映）

胡歌（右）耍狠。（圖／華映）

胡歌若有所思。（圖／華映）

懸疑驚悚電影《那年夏天，你去了哪裏》靈感來自美國2014年真實綁票案件，集合顏卓靈、林家棟及宋佳和胡歌演出。胡歌為演出神秘殺手的恐怖狠勁，兇器不離手，更有大半時間都穿著擋著臉的帽T，遮起俊帥容貌，讓他打趣說：「只要有露臉演出的場面，都讓我印象深刻。」

胡歌表示接演該片原因有2，「第1是我很少演出這麼反派的角色，之前演的角色大多很正面，第２是我第1次看到劇本時，故事給我很大想像空間，殺手雖然壞，但他動機都是有原因，從某個角度來說，同樣也是個受害者。」

顏卓靈與胡歌首次合作，表示胡歌演技很驚人，「他本來坐在我旁邊好像沒事一樣，但下一秒就可以很用力的拉著我演出，又再慢慢變為很溫柔的說話。」宋佳在片中被胡歌瘋狂追殺，2人曾在電視劇中演過苦情愛侶，這回則是殺到昏天暗地，反差超大。電影明年1月6日在台上映。

(中時)