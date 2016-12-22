法蝶倒閉老闆跑路 櫃姐薪水拿不到

法蝶在SOGO忠孝館的專櫃營業到今年底。（郭家崴攝）

法蝶執行長蔡柏廷在結束營業的公告中多次表示抱歉，卻跑路不付櫃姐薪水。（翻攝自網路）

1972年創業、已有44年歷史的台灣寢具品牌法蝶，曾與日比、僑蒂絲、寬庭與皇室羽毛工房被列為寢具5大品牌，今天（22日）卻驚傳倒閉，太平洋SOGO百貨忠孝館、復興館和天母店3個櫃點31日結束營業，忠孝館櫃姐說，昨天中午接到總公司營業部主管電話很震驚，被告知「老闆跑路，就地解散！」

法蝶執行長蔡柏廷21日發出公告信，向員工及廠商宣布因財務問題，31日結束營業；多次表示抱歉，也提到「該面對的責任我不會躲藏，請給我時間陸續處理。」據悉，有30位員工、櫃姐無預警失業，忠孝館櫃姐無奈地說，12月薪水和遣散費都拿不到，眼看4、5萬元月薪落空。

法蝶總公司今天已人去樓空，法蝶官網今有公告，20日過後下單，全因故停止出貨，刷卡也並不會入帳；19日前已下單卻仍未收到貨者，可致電新竹物流查詢貨件狀態。但打到SOGO的詢問的電話沒停過，不少網購消費者求助無門，但因通路不同，櫃姐想幫也無從處理。老闆跑路、櫃姐仍堅守岡位，兩相對照相當諷刺。

櫃姐說近3、4年來法蝶總公司要員工共體時艱，沒發年終或辦員工聚餐，近年蔡柏廷也不巡櫃，如今又無預警倒閉，「老闆這樣對我們，也很無奈」。由於3個SOGO櫃點位置不錯，年後會有3個進口寢具替位，SOGO也會盡力協助法蝶原有6位櫃姐留櫃。

法蝶6、7個進口品牌有義大利、法國和葡萄牙寢具與義大利Culti擴香等，寢具平均價位約萬元左右，SOGO表示，3個櫃點年營業額約4000萬元，表現算中上。忠孝館29年前就進駐，進復興館已10年、到天母店也有7年多；忠孝館7年多前曾因法蝶辦太多特賣會，下殺折扣破壞行情，跟原有形象有落差要求撤櫃，3年多前才再重回忠孝館，今年底44年的老品牌正式下台一鞠躬。

(中時)