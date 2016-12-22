川普任命辣媽為總統顧問

即將出任川普總統顧問的辣媽康威。（美聯社）

根據亞洲新聞台的報導，美國總統當選人川普已經任命其競選期間的幕僚康威（Kellyanne Conway）擔任總統顧問。

在任命康威為總統顧問的文件上，川普稱讚她在自己競選時扮演了關鍵性的角色。川普同時還表示，康威不厭其煩的宣傳與推廣他的政策，是自己與大眾間溝通的橋樑。

就如同川普的女兒一樣，其實康威多次在川普發表過失格言論後扮演他「滅火器」的角色。尤其是川普在節目上公然質疑「一個中國」政策之後，她也是第一時間跳出來強調下一任的美國總統深知對華政策的重要性，以免造成華府與兩岸當局之間進一步的緊張關係。康威目前擁有四個孩子，是一位保養還算不錯的辣媽。

(中時電子報)