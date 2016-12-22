王毅：2017年要建構更穩定大國框架
中國大陸外交部長王毅日前列舉2017年中國外交的重要任務，包括為黨的19大召開營造良好外部環境，及推動中美關係平穩過渡並開闢新的合作前景，構建更加健康穩定的大國關係框架等。
中新社報導，王毅近日接受媒體採訪時表示，2016年國際形勢最大的特點是動盪多變，各種意外頻頻發生。「中國正在以更為成熟、穩健的步伐，走近世界舞台中央，成為亂局中的穩定器、變局中的正能量」。
他稱，面對國際形勢，要「牢牢把握為中國發展營造良好穩定外部環境的根本目標」，務實合作，擴大中國的「朋友圈」。
針對中美關係，王毅表示，今後可能會面臨的一些新的複雜和不確定因素，中美兩國只有相互尊重和照顧彼此的核心利益和重大關切，才有可能長久穩定合作，「不以人的意志為轉移的歷史大勢，是中美關係發展的正確方向」。
王毅說，2017年中國外交的重要任務，一是增強大局意識，全力為黨的19大勝利召開營造良好外部環境；二要繼續積極進取，辦好「一帶一路」國際合作高峰論壇和金磚國家領導人第9次會晤兩大主場外交。
三要保持戰略定力，推動中美關係平穩過渡並開闢新的合作前景，構建更加健康穩定的大國關係框架，拓展與世界各國的友好聯繫；四要踐行為民宗旨，持續打造「海外民生工程」，更好服務國家發展和改革開放。1051222
(中央社)
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