陸客到韓旅遊銳減 台灣大增逾3成

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韓國觀光公社今天公布統計顯示，11月份到南韓的中國大陸遊客比去年同月增幅銳減，成長率只有1.8%；但台灣到南韓遊客人數反而大增，成長率高達35.3%。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，韓國觀光公社表示，由於中國境外旅遊較為低迷，加上韓美兩國決定在南韓境內部署戰區高空防衛系統，造成韓中兩國關係趨於緊張，到南韓旅遊的中國遊客人數增幅大減。

統計顯示，8月到南韓旅遊的中國遊客增幅高達70.2%，9月陡降至22.8%，10月份成長幅度則進一步跌至4.7%，11月再下探，到南韓旅遊的中國遊客成長率跌到只剩下1.8%。

相較於中國旅客驟減情況，來自日本、東南亞和其他大中華地區的遊客則呈現大幅增加趨勢。

其中，受惠於首爾新航班增設等因素，11月份日本遊客到南韓旅遊人數比去年同期大增29.5%；而來自台灣的遊客也增加了35.3%，來自非洲和中東地區的遊客成長率也不錯，幅度達30.3%。

整體而言，11月到南韓旅遊的外國遊客人數比去年同月增加13.8%，為130萬9055人。1051222

(中央社)