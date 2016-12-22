25美元買下建造藍圖 《速食遊戲》重現世界第一家麥當勞

好萊塢場佈黃金團隊，根據歷史照片神還原麥當勞初代店。（甲上提供）

麥當勞兄弟經營的初代店神還原。（甲上提供）

台灣麥當勞易主消息又有新進展，來台逾30年的速食龍頭傳出被本土企業主豪砸96億台幣買下，一記震撼彈讓麥當勞成為媒體矚目焦點，而明年即將上映的電影《速食遊戲》，更大膽揭開麥當勞背後不為人知的創辦經過，除了找來《鳥人》麥可基頓，飾演一個狂妄又野心勃勃的速食業創辦人，還原創辦人與麥當勞兄弟之間不為人知的恩怨情仇之外，《速食遊戲》的另外一個熱議的話題就是劇組僅憑著一張舊照片，耗時六週就還原麥當勞初代店。

《速食遊戲》請來曾經入圍兩次奧斯卡最佳藝術指導的麥可柯朗布里斯，一手打造《阿波羅13》的太空場景，以及《大夢想家》的迪士尼遊樂園，神乎其技的功力令人瞠目結舌。這次柯朗布里斯為了要完整呈現40、50年代麥當勞一號店和初代店他搜尋了許多史料，發現麥當勞兄弟經營的初代店居然是一間「八角形」餐廳，獨特店面設計展現兄弟倆無窮的想像力與創造力，當今麥當勞的黃金「M」字標誌，許多人認為是取自英文開頭，但最初麥當勞兄弟的構想竟是設計為「黃金拱門」。

柯朗布里斯還發現第二家成立的麥當勞竟就在他家附近，同時他又幸運地在eBay拍賣上面找到麥當勞一號店的複製藍圖，馬上以25元美金標下這個珍貴的歷史資料。接下來他為了要在亞特蘭大找到最適合的搭景地點費盡心思，因為需要半徑30公里的空地，還得遠離機場以免收音效果太差，花了將近一個月的時間才找到一個最佳的地點開始建造，從無到有，內外仿照真跡1:1還原歷史場景。

為了要能夠讓歷史原貌重現，柯朗布里斯傷透腦筋，例如麥當勞的外觀正字標記金色拱門，原來竟是分開放置，還有內部的空調冷氣、水電供應都要一應俱全，同時最酷的就是他們真的可以在拍片場景中製作出真正可以食用的漢堡，甚至連許多臨演還不時可以利用空檔吃個漢堡止饑療餓一下。電影將於明年1月6日全台上映。

(中時)