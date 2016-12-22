哈瑪星耶誕點燈 為生態交通盛典暖身
後天就是平安夜，想好怎麼度過了嗎？觀光局今晚於哈瑪星地區舉辦耶誕點燈活動，沿著鼓山輪渡站站體、濱海一、二路，布滿Bing Bing絢爛燈飾，令人美不勝收，另12月24日也將封街舉行「哈瑪星漫遊耶誕市集」，提前為明年高雄生態交通全球盛典暖身。
今晚觀光局在哈瑪星鼓山輪渡站前，舉辦「聖誕燈節就在哈瑪星」亮燈記者會，市長陳菊、副市長許立明、觀光局長曾姿雯等人以踩踏腳踏車發電的方式點燈，並以綠能腳踏車、綠地及大小愛心樹等燈飾設計展現在鼓山輪渡站牆面上。
觀光局在濱海一路打造炫麗燈海，就像漫步星空下，而長達400公尺的濱海二路象徵低碳運輸、智慧運輸、生態及港邊海味的燈飾，一號船渠景觀橋上方更有大型「Welcome To Kaohsiung」字體燈飾歡迎各地遊客。
陳菊指出，高雄將於2017年10月舉辦「第三屆生態交通全球盛典」，劃定哈瑪星社區為主要生態交通示範區，市府整合智慧運輸交通、觀光、港區、商圈與都市再造，與在地居民共同參與，期許提升高雄市國際能見度，並改善住民生活環境品質，打造低碳、宜居的哈瑪星。
陳菊表示，哈瑪星地區燈飾將與高雄愛河燈會同步點亮到元宵，2017燈會萬人提燈花車大遊行，也將遊行起點選在哈瑪星旁的七賢、五福路口，盼為在地帶來更大的觀光效益，歡迎民眾暖冬遊高雄。
(中時)
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