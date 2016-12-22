宣傳跩站三七步《雲畫》金裕貞挨轟道歉

金裕貞宣傳新片站三七步又玩手指，挨轟態度差。(取自韓網)

金裕貞透過經紀公司道歉。(取自韓網)

17歲韓國女星金裕貞，當年憑著在《擁抱太陽的月亮》飾演「小煙雨」嶄露頭角，日前更因主演《雲畫的月光》創下演藝事業高峰。然而人氣火紅的她，近日卻因為在宣傳合作新片《因為愛》時跩站三七步挨轟態度不佳。對此，金裕貞今(22日)也透過經紀公司道歉，承諾不會再犯相同的錯。

金裕貞被指在宣傳《因為愛》活動上態度傲慢，在前輩車太賢等人說話時，又是站三七步又是玩手指，雖然最後金裕貞還是有向觀眾行90度鞠躬大禮，但不少網友仍對她的散漫態度感到失望。

對於態度爭議，金裕貞今日也透過經紀公司向外界致歉，並為了態度問題深刻反省當中，很抱歉讓信任她的粉絲失望了。

(中時電子報)