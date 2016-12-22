《屍速》韓熱賣 愛奇藝加碼《鬼怪》免費追3集
韓片《屍速列車》在台異軍突起，大賣3.4億元票房，刷新台灣韓片票房紀錄。韓國電影振興委員會21日統計，《屍速》7月20日在韓國上映後，累積票房高達931億7828萬韓幣（約26.8億台幣），觀影人次突破1156萬人，打敗影帝黃正民主演的《王牌計中計》、《美國隊長3：英雄內戰》勇奪韓國年度票房冠軍！
《屍速》男主角孔劉除了因電影熱賣演藝事業翻紅，新劇《鬼怪》收視成績同樣不俗，日前播出的第３集，收視不僅一舉突破10%，更以12.471%的收視奪下韓國有線電視劇歷年收視排行第３名，強壓全智賢、李敏鎬主演的電視劇《藍色海洋的傳說》。
愛奇藝台灣站從年初搶下韓劇《太陽的後裔》引起旋風，緊接著《Doctors》、《嫉妒的化身》也都引起不小話題。年末更獨家播出《藍色海洋的傳說》、《鬼怪》、《舉重妖精金福珠》;同步也跟播《浪漫醫生金師傅》、《The K2》等等，一舉囊括所有熱門韓劇。有網友打趣說：「週四週五追藍海，週六週日看鬼怪，一週很忙碌。」
目前《鬼怪》、《藍海》已於愛奇藝台灣站同步跟播，愛奇藝台灣站也宣布將在耶誕節祭出好禮回饋全台用戶，從12月24日至26日，所有用戶可免費收看《鬼怪》、《藍色海洋的傳說》前3集；此外，《屍速列車》將於明年1月26日在愛奇藝台灣站上架。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。