《屍速》韓熱賣 愛奇藝加碼《鬼怪》免費追3集

愛奇藝台灣站年末推暖心活動。（圖／愛奇藝台灣站）

孔劉主演《鬼怪》是近日當紅韓劇。（圖／愛奇藝台灣站）

韓片《屍速列車》在台異軍突起，大賣3.4億元票房，刷新台灣韓片票房紀錄。韓國電影振興委員會21日統計，《屍速》7月20日在韓國上映後，累積票房高達931億7828萬韓幣（約26.8億台幣），觀影人次突破1156萬人，打敗影帝黃正民主演的《王牌計中計》、《美國隊長3：英雄內戰》勇奪韓國年度票房冠軍！

《屍速》男主角孔劉除了因電影熱賣演藝事業翻紅，新劇《鬼怪》收視成績同樣不俗，日前播出的第３集，收視不僅一舉突破10%，更以12.471%的收視奪下韓國有線電視劇歷年收視排行第３名，強壓全智賢、李敏鎬主演的電視劇《藍色海洋的傳說》。

愛奇藝台灣站從年初搶下韓劇《太陽的後裔》引起旋風，緊接著《Doctors》、《嫉妒的化身》也都引起不小話題。年末更獨家播出《藍色海洋的傳說》、《鬼怪》、《舉重妖精金福珠》;同步也跟播《浪漫醫生金師傅》、《The K2》等等，一舉囊括所有熱門韓劇。有網友打趣說：「週四週五追藍海，週六週日看鬼怪，一週很忙碌。」

目前《鬼怪》、《藍海》已於愛奇藝台灣站同步跟播，愛奇藝台灣站也宣布將在耶誕節祭出好禮回饋全台用戶，從12月24日至26日，所有用戶可免費收看《鬼怪》、《藍色海洋的傳說》前3集；此外，《屍速列車》將於明年1月26日在愛奇藝台灣站上架。

(中時)