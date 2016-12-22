北禽市場2紅羽土雞患禽流感 整批銷毀
台北市產發局今晚指出，家禽批發市場附設屠宰場昨天由獸醫師在3號屠宰線，發現2隻紅羽土雞確診禽流感症狀，並將該批74隻宰殺雞隻封存，預計明天化製處理，防堵病毒擴散。
產發局動保處指出，台北市家禽批發市場附設屠宰場21日清晨由獸醫師在3號屠宰線，發現2隻紅羽土雞屠體疑似罹患禽流感，立即通報防檢局、北市動保處採集檢體送驗，並對整批74隻宰體貼上封條、凍存。
經農委會家畜試驗衛生所試驗後，今天確定此病例為新型禽流感H5核酸陽性，動保處依程序要求第3號屠宰線及周邊可能感染的區域全面消毒，並停止屠宰24小時，而74隻屠體預計明天化製處理，防堵病毒擴散。
動保處表示，將對載運雞隻的車輛追蹤溯源，並通知苗栗縣動物防疫機關進行後續追蹤調查。也呼籲民眾處理家禽時務必完全煮熟，購買時也要認明合格標章，才能吃得安心。1051222
(中央社)
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