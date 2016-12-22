面試空姐遭潛規則 陸海南航空開除考官

中國大陸海南航空一名空服員面試官以工作為籌碼，要求考生「以身相許」被拒。兩人對話截圖日前被貼上網，海南航空今天在微博公布，經調查發現情況屬實，將開除這名考官。

澎湃新聞報導，微博網友「長沙熱點集」在微博上發布微信聊天截圖，顯示一個微信名為「達努力」的男子添加一名女考生為好友後，先是詢問其是否已離開，隨後直接稱：「如果需要進海航，（我）帶著你，保證你進海航，需要你付出一些東西，你可以嗎？」

當考生反問「錢嗎」，該男子回覆「如果是人呢」。在女考生拒絕後，「達努力」就封鎖了這名考生的微信。

海南航空今天下午發布微博稱，某員工在面試過程中存在不當行為。經調查核實，舉報情況屬實，對此深表歉意。依據公司規定，「現已決定對涉事人員給予開除處理，並保留後續向其追究法律責任的權利」。1051222

(中央社)