北京霾散重現藍天 專家：要有抗霾持久準備

北京市民忍受了6天的霾天，終於在22日霧霾逐漸散去，重現藍天。大陸中央氣象台預報，本月底前冷空氣活動頻繁，不會再出現大範圍持續性霾天氣。但今年10月以來，京津冀及周邊地區大氣擴散條件不佳，平均霾日數較去年同期偏多，未來仍需有抗霾持久戰的準備。

大陸中央氣象台預報，大陸中東部地區此次經歷今年範圍最廣、持續時間最長、強度最強的一次霾天氣過程。華北、黃淮及其周邊共13個省（市、區）出現重度霾，霾影響區域面積達到268萬平方公里，超過大陸4分之1的國土。截至22日，華北、黃淮等地的霾天氣已經明顯減弱或消散。北京市氣象台也已解除霾橙色預警信號和大霧黃色預警信號。

霧和霾影響了北京市民和許多行業。例如高速公路封閉或交通管制、200餘架航班取消、數千萬快遞運送延遲、近20萬名師生採取在線教學、蔬菜上市量下降菜價上漲。抱怨、自嘲、憤怒、擔憂一時之間，各種聲音灌爆網路，成為最近一周來大陸輿情焦點。

大陸中央氣象台首席預報員馬學款表示，雖然此輪霧霾已散，但隨時有再次來襲的可能，對群眾身體健康、社會經濟發展和國家國際形象的影響將是持久的。

美國一位物理學家表示，大陸每天有4千人死於霧霾導致的肺癌、中風。許多國外企業對前往大陸工作人員發給針對霧霾的「危險津貼」。大陸媒體認為，若治霾效果一直不佳，北京市民的「逃離潮」會加速到來。

面對霧霾，民眾有說不出的無奈。北京劉姓市民為了趕9點準時上班，6點就要開車出門。他說，能見度不到200公尺，雖然戴了口罩，但自己心裡知道只是「心理作用」；也有網友認為戴口罩只是為了「自我安慰」。

還有網友建議在傳統的24個節氣中，再增加一個「立霾」。以後的曆書上會解釋「風俗：人們大多戴上口罩，祈求幸福吉祥。北方大城市還有霾至分單雙號開車的民俗，寓意倉廩充實，不缺車開之意。中小學生往往停課慶祝……」顯現心中的無奈。

(旺報)