霧霾再下去 陸學者：移民和憂鬱症增加

如果霧霾是長期現象，北京會發生什麼變化？北大教授撰文預測，中高收入及高學歷者將移民海外，汙染企業南遷侵擾南方，「霧霾憂鬱症」成為常見的心理障礙。

北京大學經濟學教授汪丁丁在北大國家發展研究院官網上的這篇撰文，獲得不少網友轉發。

文中說，如果霧霾被醫學確認為肺癌和憂鬱症的長期主因，人口將從大都市向霧霾尚可忍受的中小城市或山區遷徙，尤其網路技術普及會有利於遷徙過程。

如果空汙造成的生活環境持續惡化，將促使中高收入群體以及低收入但年輕的群體移民海外，因為想延續家族的生物本能使年輕人出走，而高學歷者移民門檻較低，他們的離去將造成國家的「腦流失」。

此外，由於「京津冀一體化」，大部分汙染企業可能選擇南遷。作者認為，這是中國歷史的常態，「生存困難的北方人不斷侵擾南方」。

作者引述研究數據，霧霾導致的北京經濟損失每年大約為人民幣700億。

北京為了重要活動下令企業停產的做法，作者認為並不可取。以去年9月為了閱兵而有約5000家企業停產來看，每家企業若有100人，每人背後都有五口之家，永久停產的話，政府就得擔負250萬人的生活費。

由於終年不見陽光，「霧霾憂鬱症」成為北京地區最常見且最高發的心理障礙。

汽車排放被認為是汙染源之一。他觀察，絕大多數開車的中國人還是想繼續開車，同時在車內裝一台或多台空氣淨化器，然後在室外或車外戴口罩。如此一來，最終受害者仍是他們的孩子，因為他們更缺乏戴口罩的習慣也更喜歡戶外活動。

文章表示，霧霾是中國現象，西方不會積極研發對抗霧霾的新技術，因此大陸必須認真自主研發對抗霧霾的技術。 1051222

(中央社)