印度女性喜歡看臉書 比男人愛滑手機

一份最新報告顯示，隨著印度智慧型手機逐漸普及，印度民眾花在手機的時間愈來愈長，已超過電視等其他媒體，且女性要比男性花更長的時間在滑手機，而且喜歡瀏覽臉書。

行動行銷協會（Mobile Marketing Association）和市場調查機構Kantar IMRB，今天共同發表最新研究報告指出，2016年印度民眾平均每天花費在智慧型手機上的時間為3小時，比去年增加55%。

報告指出，印度民眾最愛利用智慧型手機上社群網站以及使用手機app，占使用手機時間比重的一半。

其中，印度女性顯然比印度男性更愛玩智慧型手機，她們每天花費的時間是男性的兩倍，而且印度女性更喜歡把時間花在瀏覽臉書（Facebook）上，耗費的時間比男性高出80%。

這份調查報告還發現，印度民眾在智慧型手機上耗時排第三的是購物，網購花的時間比娛樂還多15%。

雖然智慧型手機功能多，但印度卻有85%的功能手機用戶說，下一支手機不會選擇智慧型手機，考量主因還是經濟因素，因為買智慧型手機要花太多錢。

這份報告也發現一個特別現象，即功能手機用戶的通話費普遍比智慧型手機用戶還高。不過，這可能是智慧型手機用戶改用WhatsApp等其他即時聊天軟體或網路VOIP通話，節省了不少通話費所致。

印度目前是全球成長最快的智慧型手機市場，也是全球第二大智慧型手機市場，成為各家廠牌必爭之地。1051222

(中央社)