獨老慶耶誕 盼募年菜過好年
耶誕將至，樹林公所20日主辦關懷獨老．歲末年終溫馨圍爐餐會，宴請60多位樹林獨居老人到海產大王享用美食，走出戶外；協辦華山基金會樹林愛心天使站則盼能在年前募集到21000份年菜，提供失依、失能、失智獨居長者在過年期間有年菜可享用。
70多歲方姓獨居老人10多年前離婚後獨居至今，沒有經濟能力，只能靠送餐和微薄老人津貼過活。他表示，很少有機會出門，更難得看到這麼多人，2個女兒不常回家看他，自己也漸漸變得不愛出門，只想待在家。
華山基金會平常在全台專門照顧65歲以上失依、失能、失智等老人，但基金會表示，年關將至，目前全台招募年菜狀況仍舊不佳，原先預計需募集到21000份年菜，但僅剩1個多月，卻募集不到7成。
樹林愛心站站長林佳吟說：「希望透過全台各站在地團體及有心人士，替這些長輩在除夕夜前募集到年菜，每份年菜6菜1湯1甜點，卻可以讓獨老過好年。」
樹林區公所表示，年末將至，為鼓勵獨居老人到戶外走動，與人交流，特地派2台小巴載60多位獨老到餐廳，同時贈送拐杖傘、棉被等耶誕禮，也盼結合民間公益團體力量，使樹林獨居老人服務更加完善。
(中時)
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