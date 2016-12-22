北禽批發市場驗出禽流感 來源為苗栗

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台北市動保處表示，北禽批發市場21日發現禽流感雞隻，同批雞隻74隻化製銷毀，並自今日晚上8時起停止該屠宰線淨空24小時。

台北市家禽批發市場附設屠宰場於在12月21日凌晨，由屠檢獸醫師於第3號屠宰線發現2隻紅羽土雞屠體出現疑似罹患禽流感之症狀。立即通報防檢局基隆分局及北市動保處，由動保處動物防疫人員採樣送檢。

經農委會家畜衛生試驗所於今日確認病例為新型禽流感H5核酸陽性後，動保處即依程序要求該場第3條屠宰線及理貨場拍賣該批雞隻之行口及週邊可能感染之區域進行全面之清潔消毒後淨空及停止屠宰24小時，封存之74隻屠體判定廢棄並預計於12月23日化製處理，以防堵病毒擴散。

北市動保處表示，已經對載運雞隻車輛進行追蹤回溯，並通知苗栗縣動物防疫機關回溯來源場進行後續追蹤調查。

而環南家禽批發市場方面，則分別於移動管制休市之理貨場區域及屠宰線進行人工噴霧消毒，並在當日市場結束交易後進行全場清潔及加強消毒等生物安全強化措施，以降低禽流感入侵。

動保處表示，本次異常雞隻為零星案例，不過再次呼籲，請民眾除對家禽做完全煮熟食用外，購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，才能吃的安心。另外勿隨意餵飼野鳥，避免接觸禽鳥並做好個人衛生，就是防範禽流感最佳方式。

(中時)