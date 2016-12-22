第4部自導自演 班艾佛列克《夜行人生》3段情

班艾佛列克（右）在《夜行人生》被金錢與權力誘惑，成為一名不法之徒。（華納提供）

班艾佛列克自導自演的第四部作品《夜行人生》，具備好萊塢所有賣座電影的基本要素：美麗的女人、危險的男人、警察、惡徒、火爆槍戰與飛車追逐，他認為這是一部讓他充滿熱情的電影，他掛保證說：「這是一部懷舊中帶有創新意味的作品，無冷場的劇情絕對能吸引觀眾的目光。」他飾演的喬考夫林，在《夜行人生》中身為高階警官的兒子，從小接受父親嚴格的教誨，但是投身一次世界大戰後，看見世界殘酷的現實，讓他覺得規則與守法的觀念都毫無意義。班艾佛列克說：「他不想聽命於任何人，他要訂下自己的規則！」儘管過著刀口上舔血的日子，三個女人改變了喬一生的命運，分別是由席安娜米勒飾演的艾瑪、柔伊莎達娜飾演的嘉希拉與艾兒芬妮飾演的羅莉塔。

這三個女人完整了《夜行人生》的故事，「對我來說就像導了三部完全不同的電影，」班艾佛列克說：「那是三段全然不同的情感，左右了喬的一生，第一段的艾瑪是激情，為了擁有對方不顧一切，艾瑪是黑幫老大的情婦，卻暗地與喬偷情，這段感情註定以悲劇收場，卻也因此讓喬走上復仇之路。第二段情感，當喬在邁阿密遇見氣質不凡的嘉希拉，讓這一生都在江湖行走的喬萌生想要安定下來的感覺，並從她身上學到真正的愛情是什麼。而最後一個讓人心疼的女人是羅莉塔，她就像一個生氣勃勃的少女，但是當她的眼中失去純真之後，她才發現她活在這世上真正的意義，進而讓喬的世界完全崩塌。」

班艾佛列克表示：「我們很幸運能請來這三位角色，讓這《夜行人生》增添了很多人性的層次，席安娜米勒美艷與野性兼具、她特地學了一口流利的愛爾蘭口音的英文，彰顯她敢愛敢恨的個性。柔伊莎達娜溫柔中帶有智慧，讓長時間與罪犯打交道的喬心中萌生安定的期待。而艾兒芬妮的純真，就像是天使一般，卻有著令人同情的遭遇，這三個角色都需要有令人印象深刻的演技，彼此連續不衝突，才能讓主角喬考夫林這一生的故事變得完整。」電影將在1月13日在台上映。

(中時)