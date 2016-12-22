土雞染病 北市屠宰場出現最新禽流感案例

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防疫人員到苗栗苑裡的雞隻來源場採驗。(防檢局提供)

北市屠宰場的屠檢獸醫師檢查土雞屠體後發現疑似禽流感病徵，昨日凌晨將74件屠體全數凍存後通報防檢局，今日檢驗確定為新型H5亞型禽流感。

防檢局副局長施泰華指出，土雞來源為苗栗縣苑裡鎮，此例應該不是人畜共通的H5N6禽流感，因為場區禽隻健康狀況良好，若是H5N6會嚴重死亡，目前已由苗栗縣動物保護防治所採樣送檢，並執行移動管制及消毒作業，今年累積16案屠宰場驗出，及36案養禽場通報，共計52個禽流感案例。

(中時)